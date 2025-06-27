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27 июня 2025, 15:06 Читати українською

Доходы обменников выросли на четверть, но большинство работает «в тени» — Гетманцев

Украинские обменные пункты валют в первом квартале 2025 года задекларировали авансовые взносы по налогу на прибыль на сумму 240,7 млн. грн. Это на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщил в Telegram председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Украинские обменные пункты валют в первом квартале 2025 года задекларировали авансовые взносы по налогу на прибыль на сумму 240,7 млн.
Фото: ukr.radio

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По его словам, только за первый квартал года дополнительные поступления от авансовых взносов от компаний, владеющих обменными пунктами, составили 73,2 млн грн.

За период с января по май 2025 года общая сумма уплаченных авансовых взносов составила 429,5 млн грн, что на 102,1 млн грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Проблема нелегальных обменников

По состоянию на 1 июня 2025 года в официальный Реестр обменных пунктов внесен 3701 пункт, принадлежащих 57 юридическим лицам.

Однако, как утверждает Гетманцев, в Украине функционирует значительное количество нелегальных обменников, где валюту можно обменять анонимно и без уплаты налогов.

«Как эксперимент попросил помощников проверить пункты на улице Саксаганского в Киеве. Среди двух десятков очень заметных обменников с рекламными вывесками всего несколько — официальные», — заявил народный депутат, подчеркивая масштабы проблемы теневого рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
27 июня 2025, 15:50
#
И эти клоуны ещё крипту под контроль хотят взять. Анонимно кстати валюту модно обменять в любом обменнике или даже в банке. Просто партиями по 400к. Ни паспорта ничего у вас никто не спросит.
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