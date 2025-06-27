Meta ведет переговоры о покупке стартапа PlayAI для развития голосового ИИ — Bloomberg

Компания Meta ведет переговоры о приобретении стартапа PlayAI, специализирующегося на разработке технологий воспроизведения голоса с помощью искусственного интеллекта. Эта сделка является частью стратегии Meta по укреплению своих позиций в сфере голосовых функций для ИИ-помощников и умных устройств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Что известно о сделке

Хотя сделка еще не заключена, ожидается, что в случае ее завершения Meta получит доступ к технологиям PlayAI, а часть команды стартапа перейдет работать в компанию. PlayAI описывает свои разработки как обеспечивающие естественное голосовое взаимодействие, «столь же живое, как разговор между двумя людьми». В 2024 году стартап привлек $21 млн инвестиций от известных венчурных фондов, в частности Kindred Ventures, Y Combinator и 500 Global.

Стратегический приоритет для Meta

Усиление голосовых возможностей является одним из приоритетов для главы Meta Марка Цукерберга в текущем году. Эта потенциальная сделка является лишь одним из многих шагов компании в агрессивной гонке за лидерство в сфере ИИ.

Недавно Meta инвестировала $14,3 млрд в компанию Scale AI, а также активно переманивает ведущих исследователей из компаний-конкурентов, таких как OpenAI, Sesame AI и Google. Сообщается также, что Meta рассматривала возможность приобретения других известных ИИ-стартапов, в частности Perplexity AI и Runway AI, однако эти переговоры не завершились сделками.

Зачем техногигантам нужен реалистичный голосовой ИИ

Голос рассматривается как следующий большой этап во взаимодействии человека с компьютером, который должен прийти на смену клавиатурам и сенсорным экранам. Создание искусственного интеллекта, способного общаться естественным, «живым» голосом, является ключевым для нескольких стратегических направлений: