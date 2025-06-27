Компания Meta ведет переговоры о приобретении стартапа PlayAI, специализирующегося на разработке технологий воспроизведения голоса с помощью искусственного интеллекта. Эта сделка является частью стратегии Meta по укреплению своих позиций в сфере голосовых функций для ИИ-помощников и умных устройств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Meta ведет переговоры о покупке стартапа PlayAI для развития голосового ИИ — Bloomberg
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Что известно о сделке
Хотя сделка еще не заключена, ожидается, что в случае ее завершения Meta получит доступ к технологиям PlayAI, а часть команды стартапа перейдет работать в компанию. PlayAI описывает свои разработки как обеспечивающие естественное голосовое взаимодействие, «столь же живое, как разговор между двумя людьми». В 2024 году стартап привлек $21 млн инвестиций от известных венчурных фондов, в частности Kindred Ventures, Y Combinator и 500 Global.
Стратегический приоритет для Meta
Усиление голосовых возможностей является одним из приоритетов для главы Meta Марка Цукерберга в текущем году. Эта потенциальная сделка является лишь одним из многих шагов компании в агрессивной гонке за лидерство в сфере ИИ.
Недавно Meta инвестировала $14,3 млрд в компанию Scale AI, а также активно переманивает ведущих исследователей из компаний-конкурентов, таких как OpenAI, Sesame AI и Google. Сообщается также, что Meta рассматривала возможность приобретения других известных ИИ-стартапов, в частности Perplexity AI и Runway AI, однако эти переговоры не завершились сделками.
Зачем техногигантам нужен реалистичный голосовой ИИ
Голос рассматривается как следующий большой этап во взаимодействии человека с компьютером, который должен прийти на смену клавиатурам и сенсорным экранам. Создание искусственного интеллекта, способного общаться естественным, «живым» голосом, является ключевым для нескольких стратегических направлений:
- Умные помощники: Для таких помощников, как Meta AI, Siri или Alexa, реалистичный голос делает общение более комфортным и приятным для пользователя, превращая их из роботизированных программ в настоящих компаньонов.
- Для умных очков или наушников голос является основным, а часто и единственным, способом управления. Качество голосового интерфейса напрямую определяет успешность таких гаджетов.
- В виртуальной и дополненной реальности, что является долгосрочной целью Meta, реалистичные голоса необходимы для создания правдоподобных аватаров и эффекта полного погружения в цифровой мир.
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