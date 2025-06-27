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27 июня 2025, 14:15 Читати українською

Мировые рынки акций достигли рекордных максимумов на фоне положительных новостей

Мировые фондовые рынки завершают неделю на рекордных максимумах, а европейские и азиатские индексы продемонстрировали уверенный рост в пятницу. Позитивные настроения инвесторов обусловлены сразу несколькими факторами: признаками прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, перемирием на Ближнем Востоке и ростом ожиданий относительно снижения процентных ставок в США. Об этом пишет агентство Reuters.

Мировые фондовые рынки завершают неделю на рекордных максимумах, а европейские и азиатские индексы продемонстрировали уверенный рост в пятницу.

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Глобальное ралли на рынках

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,9%, лондонский FTSE 100 прибавил 0,5%, а немецкий DAX поднялся на 0,8%. Азиатские рынки ранее также достигли самого высокого уровня за последние три года.

Глобальный индекс MSCI World Equity Index, отслеживающий рынки акций по всему миру, увеличился на 0,2% за день и готовится зафиксировать недельный прирост в 2,9%. В Соединенных Штатах индекс S&P 500, после нестабильной первой половины года, с начала 2025 года вырос уже на 4,4%.

Динамика на других рынках

На фоне оптимизма на фондовых рынках доллар США дешевеет. Индекс доллара, измеряющий его стоимость по отношению к корзине других основных валют, упал на 0,2% до 97,183, что является самым низким показателем за три года. В то же время евро укрепился до $1,1713 после выхода данных о росте потребительских цен во Франции.

На долговом рынке доходность 10-летних немецких облигаций оставалась стабильной. Зато рынок нефти демонстрирует противоположную динамику: цены на нефть показывают самое большое недельное падение с марта 2023 года на фоне снижения геополитической напряженности.

Как связаны процентные ставки, доллар и рынок акций

Движение финансовых рынков, описанное в статье, демонстрирует классическую взаимосвязь между тремя ключевыми элементами:

Процентные ставки и акции: Когда инвесторы ожидают, что центральный банк (например, ФРС США) будет снижать процентные ставки, это обычно является положительным сигналом для рынка акций. Более дешевые кредиты стимулируют бизнес к инвестициям, а низкая доходность безопасных активов (таких как облигации) заставляет инвесторов искать более высокую прибыль в более рискованных акциях.

Процентные ставки и доллар: Ожидания снижения ставок, как правило, ослабляют национальную валюту. Международный капитал ищет более высокую доходность, поэтому, если ставки в США планируют снижать, инвесторы могут обменивать средства на другие валюты, уменьшая спрос на доллар и, соответственно, его стоимость.

Доллар и акции: Более слабый доллар часто является положительным фактором для американских акций. Это делает товары американских компаний дешевле на мировых рынках, что стимулирует экспорт. Кроме того, доходы, полученные транснациональными корпорациями в иностранной валюте, при конвертации в доллары становятся больше.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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