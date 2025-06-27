Apple меняет комиссии в App Store для ЕС после антимонопольного штрафа

Компания Apple объявила об изменениях в работе своего магазина приложений App Store на территории Европейского Союза, пытаясь соответствовать требованиям нового Закона о цифровых рынках и избежать дальнейших штрафов. Компания вводит сложную двухуровневую модель комиссий, которая повлияет на доходы разработчиков. Об этом сообщают мировые технологические издания.

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Новая двухуровневая система комиссий

Согласно новым правилам, вводится так называемая «Плата за услуги магазина» (Store Services Fee), которая имеет два уровня:

Первый уровень (5% комиссии): Разработчики, выбравшие этот вариант, будут платить меньшую комиссию, но получат доступ только к базовым функциям App Store, таким как отзывы о приложениях и техническая поддержка. Продвинутые инструменты, в частности автоматические обновления и возможность перезагрузки, будут для них недоступны.

Второй уровень (13% комиссии): этот уровень, который остается стандартным для всех по умолчанию, предоставляет полный доступ ко всем функциям и инструментам App Store. Разработчики смогут по желанию перейти на более дешевый, но более ограниченный вариант.

Дополнительные сборы и переходный период

Кроме того, Apple вводит новую «Комиссию за основные технологии» (Core Technology Commission) в размере 5% на внешние покупки, сделанные внутри приложений. В то же время для некоторых разработчиков продолжает действовать старая «Плата за основные технологии» (Core Technology Fee) — €0,50 за каждую установку приложения после первого миллиона в год.

Компания планирует полностью перейти на единую бизнес-модель для разработчиков в ЕС с 1 января 2026 года.

Реакция на давление со стороны ЕС

Эти изменения являются прямым ответом на штраф в размере €500 миллионов, который Еврокомиссия наложила на Apple в апреле этого года. Причиной штрафа стало то, что компания ограничивала разработчиков в возможности информировать пользователей об альтернативных и более дешевых способах оплаты за пределами App Store.

Apple заявила, что намерена обжаловать это решение. В то же время Еврокомиссия в настоящее время изучает, соответствуют ли новые условия компании нормам DMA, и не исключает применения дополнительных санкций в будущем.

Что такое Закон о цифровых рынках и почему он бьет по Apple

Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) — это ключевой законодательный акт Европейского Союза, призванный сделать цифровую экономику более справедливой и конкурентоспособной. Его действие направлено не на все компании, а только на так называемых «воротарей» (gatekeepers) — крупнейшие онлайн-платформы, имеющие огромное влияние на рынок. Apple, а именно ее операционная система iOS, браузер Safari и магазин приложений App Store, получила этот статус.

DMA обязывает «брамников» изменить свои бизнес-практики. Для Apple это означает, в частности: