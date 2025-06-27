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27 июня 2025, 13:15 Читати українською

Верховный Суд подтвердил правомерность решения Нацбанка о выводе с рынка Мегабанка

Верховный Суд 24 июня окончательно признал правомерным решение Национального банка Украины об отнесении Мегабанка к категории неплатежеспособных.

Верховный Суд 24 июня окончательно признал правомерным решение Национального банка Украины об отнесении Мегабанка к категории неплатежеспособных.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«Постановление Верховного Суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Постановление Верховного Суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.

Верховный Суд в своем решении подчеркнул, что НБУ действовал четко в пределах своих полномочий, предусмотренных законами «О Национальном банке Украины» и «О банках и банковской деятельности».

Регулятор имел право проводить проверки, использовать свое профессиональное суждение и признавать банки неплатежеспособными, если те не устраняли нарушения в течение 120 дней после обретения статуса «проблемных» — даже в условиях военного положения.

Суд подчеркнул, что профессиональное суждение НБУ презумптивно достоверно и не может быть переоценено судами, если отсутствуют очевидные нарушения или превышения полномочий.

Нацбанк неоднократно предупреждал руководство Мегабанка о серьезных рисках. Выявленные нарушения свидетельствовали о том, что модель банка не отвечала требованиям по капиталу, ликвидности и управлению рисками.

Как отметил представитель НБУ Виктор Григорчук, проблемы банка возникли еще до полномасштабного вторжения России, а нарушения нормативов создавали угрозу как для клиентов, так и для стабильности всей финансовой системы страны.

Напомним

Правление Национального банка приняло решение о признании Мегабанка неплатежеспособным 2 июня 2022 года.

В августе 2022 года владелец существенного участия Мегабанка Виктор Субботин обратился в суд с иском в Национальный банк, в котором просил признать противоправным и отменить это решение Национального банка.

По данным НБУ, основными акционерами финучреждения на 1 января 2022 года были Виктор Субботин — 60,74% (прямое и опосредованное участие), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 11,3%, Немецкий банк развития KfW — 11,3%, Максим Ефимов — 9,8%, Международная финансовая корпорация (IFC) — 4,5%.

По состоянию на 1 марта 2022 года по размеру активов Мегабанк занимал 24 место (11,1 млрд грн) среди 69 банков, действовавших в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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