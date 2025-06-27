Вклады украинцев в гривне выросли за месяц почти на 15 миллиардов

На 1 июня 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,44 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В мае текущего года общий прирост вкладов граждан составил 12,6 млрд грн. При этом их реальный рост, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов, составил 13 млрд грн при отрицательной валютной переоценке 0,4 млрд. грн. (с учетом официального курса гривны к доллару).

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 июня 2025:

вклады в национальной валюте — 933,0 млрд грн (+14,8 млрд грн за май 2025 г.);

вклады в иностранной валюте — 507,8 млрд грн (-2,2 млрд грн за май 2025 г.).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июня 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 160,2 млрд грн.

На 1 июня 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:

В Фонде напомнили, что с 13 апреля 2022 года во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 июня 2025 г. в реестре участников Фонда насчитывается 60 банков.