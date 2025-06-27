В Украине дешевеет молодой картофель: цены снизились на 10%

В Украине наблюдается снижение цен на молодой картофель урожая 2025 года. Это происходит на фоне увеличения предложения на рынке, сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Пока производители предлагают молодой картофель по цене 18−28 грн/кг ($0,43−0,67/кг). Это в среднем на 10% дешевле, чем неделей раньше.

Причины удешевления

Ключевые игроки рынка связывают удешевление в этом сегменте с ростом объемов предложения нового картофеля из местных хозяйств. В то же время избежать более резкого падения цен удалось благодаря достаточно высокому спросу на раннюю продукцию.

Следует отметить, что текущая стоимость картофеля на украинском рынке в среднем на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прогноз

Большинство участников рынка ожидают дальнейшего снижения цен и на следующей неделе, поскольку предложение молодого картофеля с каждым днем продолжит увеличиваться.