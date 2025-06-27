В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют: евро в банках вырос на 10 копеек и превысил 49 гривен
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 48,40 грн, а продают за 49,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,52−41,60, евро — 48,80−49,00 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,57−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,72−48,74 грн/евро.
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Источник: Минфин
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