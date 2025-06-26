Туристический сбор: с начала года оплата выросла на треть

В этом году уплата туристического сбора выросла более чем на треть по сравнению с прошлым годом. В январе — мае этого года местные бюджеты получили 132 млн. грн. туристического сбора. За 5 месяцев прошлого года поступило 98,6 млн гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Самый привлекательный город для туристов — Киев. 25% уплаченного туристического сбора приходится на столицу (33 млн гривен).

Также среди лидеров следующие области:

Львовская — 24,7 млн грн,

Ивано-Франковская — 21,2 млн грн,

Закарпатская — 10,5 млн гривен.

В налоговой напомнили, что туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах жительства.

В свою очередь налоговые агенты, а это — субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночлега): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т. д. — перечисляют его в местный бюджет.

Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки: