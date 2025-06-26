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26 июня 2025, 18:50 Читати українською

Акции европейских оборонных компаний растут после обещаний НАТО увеличить расходы

Акции европейских оборонных компаний выросли в четверг, 26 июня, после того, как лидеры НАТО в среду поддержали увеличение расходов на оборону, как того потребовал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Акции европейских оборонных компаний выросли в четверг, 26 июня, после того, как лидеры НАТО в среду поддержали увеличение расходов на оборону, как того потребовал президент США Дональд Трамп.
Фото: pixabay.com

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По состоянию на 11:14 по киевскому времени акции немецкой компании Rheinmetall и итальянской Fincantieri показали наибольший рост, прибавив от 3% до 6%. При этом Fincantieri также объявила в четверг о получении заказа на 700 млн евро (свыше $820 млн).

Более широкий европейский оборонный индекс, который в этом году уже вырос на 49% благодаря изменению отношения к сектору в Европе, поднялся на 1,3%.

Новые цели НАТО

В среду страны-члены НАТО обязались направлять 3,5% ВВП на основные оборонные нужды и 1,5% на другие, связанные с обороной потребности. Это значительное увеличение, которое составляет сотни миллиардов долларов в год по сравнению с текущей целью в 2% ВВП.

Однако аналитики JP Morgan отмечают, что рынок сдержанно реагирует на эти цели, которые должны быть достигнуты в течение следующих десяти лет.

«Европейские оборонные компании, которые мы освещаем, и европейские инвесторы, с которыми мы общаемся, не верят, что большинство европейских стран смогут тратить 3,5% ВВП на основную оборону в ближайшие 5−10 лет», — написали они в своей записке для клиентов.

Том Гинчард, аналитик по исследованию акций в Pareto Securities, считает, что для оборонных компаний основное внимание будет сосредоточено на Северной Европе, Германии и странах Балтии, которые, скорее всего, достигнут поставленных целей.

«Уже на прошлой неделе Испания получила исключение. Франция будет испытывать трудности с повышением расходов до 3,5% ВВП, и большинство южных стран будут достаточно нерешительными», — сказал Гинчард.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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