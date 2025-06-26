Израиль оценил ущерб от войны с Ираном в $3 млрд, но общая сумма может достичь $12 млрд

Израиль подсчитал, что ущерб от 12-дневной войны с Ираном достиг 10 млрд шекелей ($3 млрд). Об этом пишет Bloomberg .

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По словам министра финансов Бецалеля Смотрича, общая стоимость войны может составить $12 миллиардов, что может повлиять на экономический рост Израиля на 3,5% в год.

Война нанесла значительный ущерб густонаселенным городам в центральном Израиле, поскольку баллистические ракеты содержали не менее 500 килограммов взрывчатки и разлетелись на осколки бомб при ударе.

Напомним

13 июня Израиль начал обстрел из беспилотников и ракет по Ирану, и стороны обменивались регулярным огнем, пока президент США Дональд Трамп не объявил о прекращении огня утром во вторник.

Израильские службы экстренной помощи сообщили о 28 погибших в результате ракетных атак и более 1300 раненых, тогда как правительство Ирана сообщило о 627 погибших.