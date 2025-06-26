«Дом с крыльями»: как HutJet меняет рынок модульного жилья в Украине

Более трех десятилетий в строительстве убедили Сергея Самусева: будущее отрасли — за заводским производством, а не за стройплощадками. Сегодня его стартап HutJet создает prefab-дома, которые можно собрать не только за 22 часа, но и перевезти в другой город или даже продать модули в trade-in. В планах — сотни домов ежегодно, собственная демонстрационная платформа и новая философия владения жильем.

Из коттеджного строительства — в prefab-революцию

Сергей Самусев начинал с традиционного коттеджного девелопмента. Его проекты — это тысячи домов разных размеров, стилей и форматов, которые строились классическим способом. Но, по словам предпринимателя, стройплощадки обречены на некачественное выполнение:

«Я убедился в том, что качественно построить на стройплощадке почти невозможно. Поэтому начал искать способ перенести все процессы в цех».

Так родился HutJet — стартап, который в 2024 году запустил завод в Броварах. Он может обеспечить 500 рабочих мест и производить до 500 prefab-домов в год. Завод работает пока в одну смену, но амбиции большие: масштабирование, новые линии, второй завод в перспективе.

Новая философия: дом, у которого есть крылья

В HutJet дом — это не просто недвижимость, а пространство, которое растет и трансформируется вместе с вами. Все модели созданы так, чтобы, при необходимости, вы могли легко расширить жилую площадь. Новый блок интегрируется всего за один день — с готовым интерьером, мебелью и системой smart house.

«Родились дети — покупаешь второй этаж. Дети разъехались — мы готовы выкупить модуль в trade-in. Такого сервиса в мире еще нет».

Один из домов HutJet уже «переезжал» после монтажа: из-за ошибок постороннего подрядчика на фундаменте его сняли краном, передвинули, доработали сваи — и вновь поставили на место. По словам Самусева, это яркий пример преимущества заводского формата над традиционным.

Контроль качества и умная экономия

HutJet производит дома по машиностроительным стандартам — с проложенными на заводе инженерными сетями, предварительно рассчитанными соединениями и точным монтажом. Внутреннее R&D-бюро проектирует каждый модуль, а качество сборки проходит поэтапную проверку на всех стадиях производства.

«Все сотрудники очень боятся нарушить принципы бескомпромиссного качества — это заложено в систему KPI».

Гарантия на конструкцию — пожизненная, на мебель — 5 лет. Система smart house интегрирована в каждый дом по умолчанию, ведь является неотъемлемой частью философии HutJet. Потому что эти дома созданы не просто для жизни — они работают на комфорт владельцев дома, ежедневно подстраиваясь под их ритм и привычки. Плюсом системы также является то, что она способна автоматизировать управление освещением, климатом и энергопотреблением, позволяя снизить расходы электроэнергии в несколько раз — до 4−5 кВт вместо традиционных 15−20. Это не дополнительная опция, а стандарт нового стиля жизни.

Впереди — более широкое признание и второй завод

Несмотря на войну и отсутствие господдержки (финансирование завода — полностью частная инвестиция Самусева), HutJet уже формирует новый сегмент рынка. Основные клиенты — девелоперы, операторы рекреации и готовый к переменам креативный класс.

«Мы предлагаем не просто дома, а новую парадигму. Дом, у которого есть крылья, не привязывает к месту. Это иное мышление. Это HutJet».

Более подробно о компании HutJet и преимуществах современных модульных домов смотрите в интервью Сергея Самусева на youtube-канале «Минфина».