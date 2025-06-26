Банки выдали энергокредиты на 25 млрд грн

Банки за год с даты подписания меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак рф, обеспечили финансирование соответствующих проектов на общую сумму почти 25 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Финансирование энергопроектов

За это время предоставлено 1879 кредитов бизнеса на 23,7 млрд грн и 8622 кредитов населению на 1,3 млрд грн.

В июне месячный объем предоставленных «энергетических» кредитов стал самым большим за год (5,5 млрд грн), поэтому валовой портфель таких кредитов юридическим лицам с учетом их погашения на 25 июня достиг 14,9 млрд грн, физическим лицам — 1 млрд грн.

По состоянию на 25 июня общая профинансированная банками мощность генерации по ссудам бизнеса превысила 705 МВт, хранение — 320 МВт. Проекты финансируются в 21 области страны.

Напомним

Для стимулирования финансирования энергетической отрасли пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог по соответствующим кредитам.