Оператор ГТС уплатил в госбюджет 2,1 миллиарда дивидендов за 2024 год

ООО «Оператор ГТС Украины» перечислило в государственный бюджет 2,086 млрд грн дивидендов за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«25 июня Оператор ГТС Украины уплатил в Государственный бюджет Украины 75% чистой прибыли, полученной по результатам работы в 2024 году. Эта сумма составила 2 миллиарда 86 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Напомним

В 2024 году ООО «Оператор ГТС Украины» перечислило в государственный бюджет 17,6 млрд грн налогов и дивидендов.

В 2024 году ООО «Оператор ГТС Украины» получило 2,8 млрд грн чистой прибыли.