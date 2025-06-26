Акции H&M выросли на 5,4% после заявлений компании о росте спроса и повышении цен

Шведский гигант одежды H&M в четверг указал на рост спроса для начала летнего сезона, что привело к росту акций, пишет CNBC .

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Рост продаж

Второй по величине в мире ритейлер одежды заявил, что продажи в июне выросли на 3% в местных валютах после начала года, когда спрос был ниже.

Акции выросли на 3,85% к 11:55 утра по лондонскому времени, несколько сократив предыдущий прирост.

Компания, бренды которой также включают Cos, Arket и Weekday, тем не менее отметила осторожность среди потребителей в нынешние «неопределенные времена», отметив, что покупатели особенно чувствительны к цене.

«Мы начинаем видеть, как некоторые конкуренты повышают цены, и мы, конечно, рассматриваем этот вопрос, чтобы обеспечить себе конкурентоспособность», — сказал генеральный директор Даниэль Эрвер.

H&M считает США своим вторым по величине отдельным рынком и сильно зависит от производства в Азии, в частности, в Китае и Бангладеш.

«США является для нас важным рынком и будет оставаться им», — сказал Эрвер, отметив, что влияние тарифов станет более понятным в июле, после окончания 90-дневной паузы во взимании пошлин.