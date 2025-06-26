Metaplanet обогнала Tesla по объему биткоинов под управлением

26 июня 2025 года компания Metaplanet сообщила о покупке дополнительно 1234 BTC, благодаря чему ее портфель достиг 12345 BTC. Это больше, чем в портфеле автопроизводителя Tesla. Об этом пишет Incrypted.

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Последняя инвестиция обошлась фирме в 19,2 млрд иен ($132,7 млн). Средняя стоимость 1 BTC составила 15,6 млн иен ($107 557).

В целом компания контролирует 12 345 BTC на сумму 175,68 млрд иен — около $1,3 млрд. Средняя стоимость по портфелю составляет 14,2 млн иен — $98 569.

Доходность инвестиций за разные периоды:

с 1 июля по 30 сентября 2024 года — 41,7%;

с 1 октября по 31 декабря — 309,8%;

с 1 января по 31 марта 2025 года — 95,6%;

с 1 апреля по 26 июня — 112,2%.

В целом компания намерена купить 270 000 BTC к концу 2027 финансового года. Также мы сообщали о том, что фирма перенаправит в свое американское подразделение до $5 млрд.

Примечательно, что акции Metaplanet отреагировали на новость падением. Его глубина на суточном чарте составляет 5,2%.