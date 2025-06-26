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26 июня 2025, 14:34 Читати українською

НБУ обновил систему контроля над банками в сфере наличного обращения

Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного оборота.

Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного оборота.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРечь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите помещений банков.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите помещений банков.

Изменениями Нацбанк определил:

  • порядок публичного информирования о проведении проверок банков;
  • право и порядок создания при проверке необходимых для проведения документов в бумажной и электронной формах, информации в форме копий данных / части данных видеоархива из системы технологического видеоконтроля;
  • обязательные сведения для документов в бумажной форме, составляемых при проверке;
  • требования по обеспечению инспекторам доступа к необходимой документации и содействию в проведении проверки;
  • расширение полномочий Национального банка относительно проведения внеплановых проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности с учетом оснований, связанных с отнесением банка к категории проблемных, и потребностью в проверке выполнения банком установленных Нацбанком требований и/или ограничений;
  • процедуру уведомления объекта проверки о начале осуществления административного производства (при составлении справки о проверке, в которой зафиксированы обстоятельства, которые могут быть основанием для принятия Национальным банком административного акта относительно объекта проверки);
  • условия, при которых инспекторы должны составлять акт о недопуске и акт о препятствии в случае препятствования проверке.

Кроме того, НБУ конкретизировал и дополнил другие требования, определяющие ход проведения проверок банков по наличному обороту.

«Реализация этого документа повысит качество организации проведения проверок по вопросам наличного обращения на разных ее этапах (планирование, организации, проведение, применение мер воздействия)», — говорится в сообщении.

Изменения были утверждены постановлением правления НБУ от 13 июня 2025 г. № 62 «Об утверждении Изменений в Положение об организации и проведении проверок банков по вопросам наличного обращения».

Постановление вступает в силу 27 июня 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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