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26 июня 2025, 14:17 Читати українською

Пенсионный фонд будет администрировать все соцвыплаты в Украине

С 1 июля 2025 года внутреннее администрирование социальных пособий, получаемых украинцами, будет осуществлять Пенсионный фонд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

С 1 июля 2025 года внутреннее администрирование социальных пособий, получаемых украинцами, будет осуществлять Пенсионный фонд.
Фото: msp.gov.ua

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Отмечается, что для получателей социальных выплат ничего не меняется, изменения произойдут только на уровне внутреннего администрирования. Все, кто их получал социальные выплаты и имеет соответствующее право, будет получать их и дальше.

В то же время увеличивается количество мест, куда можно обратиться за социальными выплатами, уплачиваемыми за счет средств государственного бюджета.

Теперь, кроме ЦНАПов и работников сельских/поселковых/городских советов, можно будет обратиться еще и в ближайший сервисный центр ПФУ. Поэтому сервисы станут доступнее.

Кроме того, станет более быстрым рассмотрение заявок граждан на социальные выплаты и их ежемесячное начисление, ведь полностью цифровизируется.

Как было раньше

На районном, затем областном уровне органов социальной защиты населения формировались бумажные ведомости. Оттуда они передавались на государственный уровень, где производились необходимые начисления.

После этого цельная платежная ведомость вновь передавалась на областной уровень, а область разделяла сведения для районов. И только после этого районные управления социальной защиты могли обратиться с ней в банк для дальнейших начислений людям.

«Такой длительный процесс требовал много усилий и времени. Он замедлял получение выплат. Также есть единичные случаи задолженностей, которые возникают именно из-за значительной перегрузки органов социальной защиты населения», — говорится в сообщении.

Как будет с 1 июля

Вместо обращения бумажных сведений — цифровизация процессов. После обращения человека в любую доступную точку, заявка через онлайн-сервисы будет попадать сразу в обработку работнику Пенсионного фонда. После рассмотрения — назначение выплаты на карточку человека в том банке, где она обслуживается.

«Благодаря цифровизации все заявки будут учитываться онлайн и значительно быстрее. Это позволит также ликвидировать накопленные долги», — подчеркнули в ведомстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zephyr
zephyr
26 июня 2025, 14:40
#
Будуть красти по-новому.
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