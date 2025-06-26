Украина «заработала» больше миллиарда долларов благодаря подорожанию золота

Международные резервы Украины увеличились на 1,08 млрд. дол. в результате переоценки стоимости золота за последние полтора года. Об этом говорится в статье ЭП.

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Переоценка золота

Так около 6,5% резервов Украины номинированы в банковском золоте. Стоимость этого драгоценного металла находится сейчас у своих исторических максимумов.

В июне 2025 г. она превысила 3400 дол. за тройскую унцию (31,1 г), хотя еще в конце 2024 года золото стоило менее 2700 дол., а в начале 2022 года — менее 1800 дол.

В результате роста стоимости золота в течение 2024 года Национальный банк осуществил переоценку его стоимости в золото-валютных резервах. Поэтому номинальная стоимость резервов в течение прошлого года увеличилась на 480,9 млн долл., сообщили ЭП в НБУ.

В 2025 году рост цен на золото ускорился. Как следствие, только за 5 месяцев этого года из-за переоценки его стоимости в структуре резервов их объем увеличился на 597,6 млн дол. Следовательно, за неполные 1,5 года подорожание золота привело к росту резервов Украины на более чем 1 млрд дол.

Несмотря на такие тренды НБУ не планирует увеличивать долю золота в резервах.

«Учитывая высокую волатильность цен на золото, низкие (почти нулевые) проценты, которые можно получить от его размещения, а также то, что сейчас цена на золото находится вблизи своего исторического максимума, НБУ не планирует существенного увеличения своих вложений в этот актив», — сообщили в регуляторе.