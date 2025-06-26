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26 июня 2025, 12:44 Читати українською

Криптобиржа Kraken получила лицензию MiCA в Ирландии

Американская криптовалютная биржа Kraken объявила о получении лицензии MiCA от Центрального банка в Ирландии. Это позволит компании предоставлять регулируемые услуги на всей территории Европейского экономического пространства (ЕЭС), охватывающей 30 стран, пишет Incrypted.

Американская криптовалютная биржа Kraken объявила о получении лицензии MiCA от Центрального банка в Ирландии.
Фото: depositphotos

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Подробности

Разрешение выдано в рамках европейского регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA), положения которого стали применяться с 2024 года. Ранее Kraken уже получила в Ирландии лицензии в соответствии с Директивой о рынках финансовых инструментов (MiFID) и статусом электронного платежного учреждения (EMI).

Теперь биржа может легально предлагать хранение, обмен и торговлю цифровыми активами внутри ЕС.

«Мы считаем, что главное в криптовалюте — это доверие, и его нужно заслужить. Команда Kraken много лет работала над тем, чтобы удовлетворять требованиям регулятора», — отметил co-CEO компании Арджун Сети.

Напомним

Kraken — не единственная платформа, которая добилась одобрения MiCA. Ранее в 2025 году о получении лицензии сообщили Coinbase,OKX,Crypto.com и Bybit.Gemini также находится на финальной стадии одобрения в Мальте, по информации разных СМИ. Таким образом, самые крупные криптобиржи постепенно адаптируются к нормативным требованиям Евросоюза.

В то же время, не все участники отрасли готовы работать по новым правилам. Компания Tether отказалась зарегистрироваться в рамках регламента MiCA, в результате чего некоторые биржи ограничили сделки со стейблокином USDT.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино назвал положения MiCA «очень опасными для стейблкоинов». Одной из причин критики стало требование хранить 60% резервов страховых депозитов в европейских банках, что, по словам предпринимателя, может привести к краху цифровых активов.

Источник: Минфин
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