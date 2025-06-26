Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США

Цены на нефть в четверг, 26 июня, незначительно выросли, продолжая положительную динамику предыдущего дня. Это произошло на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в США, что свидетельствует о стабильном спросе. В то же время инвесторы сохраняют осторожность по поводу перемирия между Ираном и Израилем и общей стабильности на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

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Торги на бирже

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 53 цента, или 0,8%, до $68,21 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 56 центов, или 0,9%, до $65,48 за баррель.

Оба индекса выросли почти на 1% еще в среду, восстановившись после потерь в начале недели после того, как данные показали устойчивый спрос в США.

«Некоторые покупатели предпочитают стабильный спрос, о котором свидетельствует падение запасов в еженедельной статистике США. Но инвесторы остаются обеспокоенными, стремясь к ясности относительно статуса ирано-израильского прекращения огня», — сказал Юки Такасима, экономист Nomura Securities.

Эксперт прогнозирует, что цена на нефть WTI, вероятно, вернется в диапазон $60−65, то есть к уровню, который был до конфликта.

Запасы сырой нефти и горючего в США снизились за неделю до 20 июня из-за роста активности нефтепереработки и спроса, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).

По данным EIA, запасы сырой нефти упали на 5,8 миллиона баррелей, что превысило ожидания аналитиков, проведенные в опросе Reuters, по сокращению добычи на 797 000 баррелей.