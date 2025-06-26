Доллар падает из-за критики Пауэлла Трампом

Доллар США упал до многолетних минимумов в четверг после того, как президент Дональд Трамп вновь раскритиковал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что вызвало опасения относительно будущей независимости американского центрального банка. Об этом пишет investing.

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Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести других валют, снизился на 0,6% до 96,682, опустившись до самого низкого уровня с начала 2022 года.

Критика Трампа

Глава ФРС Пауэлл подтвердил свою осторожную позицию во второй день двухдневных слушаний в Конгрессе, повторив, что снижение процентных ставок будет отложено до выяснения инфляционного воздействия тарифов, отметив, что тарифы могут привести к росту цен, выходящему за рамки разового повышения.

Это вызвало новую критику со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал Пауэлла «ужасным» за то, что тот не снижает процентные ставки резко.

Согласно сообщению Wall Street Journal, Трамп рассматривал идею выбора и объявления преемника председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла к сентябрю или октябрю, стремясь подорвать его позицию, учитывая, что срок его полномочий должен закончиться в мае 2026 года.

«Я знаю, кого я выберу, в пределах трех-четырех человек», — сказал Трамп. «К счастью, он скоро уйдет, потому что я считаю его ужасным».

Такой шаг может вызвать вопросы о потенциальном подрыве независимости ФРС, подрывая веру в надежность денежно-кредитной политики страны.

«Пауэлл продолжает привлекать критику администрации Трампа, и теперь, когда два члена (Уоллер и Боуман, оба назначенные Трампом) открыто не согласны с осторожной/жесткой позицией, рынки могут быстро отреагировать пересмотром ожиданий в сторону смягчения на слабые данные из США», — отметили аналитики ING в своем комментарии.

«В то же время, сообщения СМИ о том, что Трамп рассматривает возможность раннего назначения следующего председателя ФРС, дополнительно усиливают ставки на смягчение политики».

Рынки повысили вероятность снижения ставки на следующем заседании ФРС в июле до 25% с всего лишь 12% неделю назад.

Евро пользуется спросом

В Европе пара EUR/USD выросла на 0,4% до 1,1706, достигнув самого высокого уровня с сентября 2021 года.

«Евро, возможно, получило незначительную поддержку от согласия НАТО с целевым показателем расходов на оборону в 5% и в целом примирительного тона Трампа по отношению к союзникам (за исключением Испании)», — отметили в ING. «Но на практике динамика EUR/USD остается почти полностью историей доллара США».

Пара GBP/USD выросла на 0,6% до 1,3748, достигнув самого высокого уровня с января 2022 года, при этом фунт стерлингов выигрывает от того, что инвесторы ставят под сомнение доминирующий статус доллара как резервной валюты.

В Азии пара USD/JPY торговалась на 0,9% ниже на уровне 143,97, при этом японская иена выигрывает от распродажи доллара, а внимание переключается на пятничные данные по инфляции в Токио.

Пара USD/CNY снизилась на 0,1% до 7,1683, при этом юань достиг самого сильного уровня за семь месяцев по отношению к доллару.