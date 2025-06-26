Nvidia стала снова самой дорогой компанией мира: акции достигли нового исторического максимума

Акции Nvidia, лидера в производстве чипов для искусственного интеллекта, в среду, 25 июня, достигли самой высокой отметки за всю историю. Таким образом, Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft. Об этом сообщает Bloomberg.

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Рост акций

Акции Nvidia выросли на 4,3%, до $154,31, преодолев предыдущий рекорд, установленный в январе. Этот показатель является лишь очередным достижением для Nvidia, чьи акции выросли на 63% с апрельского минимума, прибавив почти $1,5 триллиона к рыночной капитализации.

Благодаря этому росту, Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире, ее рыночная капитализация составляет около $3,77 трлн, обойдя Microsoft, которая оценивается в $3,66 трлн.

Факторы роста

Последние финансовые отчеты Nvidia стали значительным катализатором для «быков» (инвесторов, ожидающих роста). Отчет показал устойчивый рост и указал на дальнейшее усиление позиций, несмотря на ограничения продаж передовых полупроводников в Китае.

Отчеты от Microsoft, Meta, Alphabet и Amazon (которые, по данным Bloomberg, обеспечивают свыше 40% дохода Nvidia) дополнительно подчеркнули, как крупнейшие клиенты компании продолжают активно инвестировать в развитие своей ИИ-инфраструктуры.

«Моя уверенность в росте Nvidia выше, чем несколько месяцев назад, и, похоже, гонка вооружений в сфере ИИ будет продолжаться в течение 2025 и, вероятно, 2026 годов. Импульс роста Nvidia явно восстановился, а ее лидерские позиции только окрепли, поскольку ее конкурентное преимущество значительно выросло», — отметил All Investments.

Перспективы

На собрании акционеров Nvidia в среду генеральный директор Дженсен Хуанг заверил инвесторов в стабильном спросе. Он подтвердил свое мнение, что компьютерная индустрия находится только в начале масштабного обновления инфраструктуры ИИ.

Через несколько лет Nvidia прошла путь от неизвестного игрока до общепризнанного лидера и, возможно, ключевой акции на Уолл-Стрит, став настоящим символом эры искусственного интеллекта.

Рост акций на 15% в этом году следует за ралли более 170% в 2024 году, который, в свою очередь, произошел после скачка почти на 240% в 2023 году.

Несмотря на рост, Nvidia по некоторым оценкам все еще остается привлекательной, если сравнивать ее с историческими показателями. Компания торгуется с коэффициентом P/E 31,5, что ниже ее 10-летнего среднего.

Это значение также не сильно отличается от показателя Nasdaq 100 (27), хотя аналитики Уолл-Стрит ожидают, что Nvidia будет расти быстрее, чем остальные технологические рынки.

Кроме того, ее коэффициент PEG, учитывающий рост, составляет около 0,9 — самый низкий показатель среди так называемой «Большой семерки» технологических гигантов.

Сочетание высокого роста и умеренной оценки является ключевой причиной оптимизма Уолл-Стрит относительно ее перспектив. Около 90% аналитиков, за которыми следит Bloomberg, рекомендуют покупать акции, при этом они торгуются на 12% ниже средней целевой цены аналитиков, что свидетельствует об ожидании дальнейшего роста.

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