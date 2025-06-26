Курс валют: доллар в банках потерял 15 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 15 копеек, а в продаже 8 копеек. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже вырос на 15 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро прибавил в покупке 13 копеек, а в продаже 20 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,90 грн. Евро покупают за 48,15 грн, а продают за 48,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 48,65−48,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,62−41,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,69−48,71 грн/евро.

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