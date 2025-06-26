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26 июня 2025, 8:59 Читати українською

В Киеве подорожают новые пластиковые транспортные карты

С 1 июля меняется стоимость приобретения карт для оплаты проезда в городском транспорте, обычная «синяя» карта обойдется в 96 грн, а пластиковый ученический — 120 грн. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

С 1 июля меняется стоимость приобретения карт для оплаты проезда в городском транспорте, обычная «синяя» карта обойдется в 96 грн, а пластиковый ученический — 120 грн.
Фото: portmone.com.ua

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Причина подорожания

«За последние два года существенно изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих транспортных карт. Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость», — пояснили в КГГА.

Отмечается, что разница в ценах связана с особенностями производства: синие карты изготавливают большим тиражом, тогда как ученические индивидуально, с персонификацией каждой карты, влияющей на себестоимость.

В КГГА рассказали, что ранее приобретенные карты остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте, стоимость поездок также не меняется.

В сообщении также говорится, что кроме пластиковой транспортной карты можно приобрести цифровую карту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
26 июня 2025, 11:02
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«Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну
ситуацію та збільшити вартість», — пояснили в КМДА.
Зазначається, що різниця в цінах пов’язана з особливостями виробництва:
сині карти виготовляють великим тиражом, тоді як учнівські — індивідуально,
з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.

Звісно, що у КМДА немає мізерних коштів у бюджеті на відшкодування
виготовлення учнівських карток, але знаходяться мільйони гривень
на закупівлю різної всячини…

https://bit.ly/3T9RgZa
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