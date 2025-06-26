В Киеве подорожают новые пластиковые транспортные карты

С 1 июля меняется стоимость приобретения карт для оплаты проезда в городском транспорте, обычная «синяя» карта обойдется в 96 грн, а пластиковый ученический — 120 грн. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Причина подорожания

«За последние два года существенно изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих транспортных карт. Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость», — пояснили в КГГА.

Отмечается, что разница в ценах связана с особенностями производства: синие карты изготавливают большим тиражом, тогда как ученические индивидуально, с персонификацией каждой карты, влияющей на себестоимость.

В КГГА рассказали, что ранее приобретенные карты остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте, стоимость поездок также не меняется.

В сообщении также говорится, что кроме пластиковой транспортной карты можно приобрести цифровую карту.