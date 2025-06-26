За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1100 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1015750 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ .
Потери врага за 25 июня: 1100 российских оккупантов и 107 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1015750 (+1100) человек
- танков — 10968 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22892 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29617 (+48) ед
- РСЗО — 1425 (+0) ед
- средства ПВО — 1188 (+0) ед
- самолетов — 416 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42153 (+107)
- крылатые ракеты — 3388 (+0)
- корабли / катера — 28 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53195 (+111) ед
- специальная техника — 3921 (+1)
Источник: Минфин
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