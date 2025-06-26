Украина экспортировала 40,04 млн тонн зерновых и зернобобовых. Кто самый крупный импортер

По данным Государственной таможенной службы и Минагрополитики, по состоянию на сегодняшний день с начала 2024/25 М Г Украина экспортировала 40,04 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,668 млн тонн было отгружено с начала текущего месяца.

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Сколько экспортировано агропродукции

В частности, с начала текущего сезона экспортировано:

пшеницы — 15,566 млн тонн (в 2023/24 МГ — 18,123 млн тонн);

ячменя — 2,314 млн тонн (2,461 млн тонн);

ржи — 10,8 тыс. тонн (1,6 тыс. тонн);

кукурузы — 21,565 млн. тонн (28,416 млн. тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на данный момент оценивается в 68,7 тыс. тонн (в 2023/24 МГ — 96,7 тыс. тонн), в т. ч. ч. пшеничного — 61,2 тыс. тонн (91,3 тыс. тонн).

Крупнейшие импортеры

Крупнейшими импортерами украинской агропродукции являются: Испания — $2,7 млрд; Нидерланды — $1,6 млрд; Италия — $1,3 млрд; Германия — $1,2 млрд.

В настоящее время отрабатываются возможности выхода на новые рынки. В планах на 2025 год выйти на 31 новый рынок, в том числе в странах Африки, Ближнего Востока и Китая.

В то же время, главной задачей является переход от сырьевой модели экономики к модели с добавленной стоимостью.

Отмечается, что сегодня украинский агроэкспорт — $24,5 млрд в год. А агроэкспорт Польши — $56 млрд. Потому что средняя цена тонны, которую экспортирует Украина, составляет $309, а в Польше $1560. Это благодаря тому, что в ЕС перерабатывают и экспортируют продукцию с добавленной стоимостью, а Украина продает за границу зерно, почти не перерабатывая его.