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25 июня 2025, 19:47 Читати українською

Nasdaq вырос на 2,6% за неделю, пробив ключевой уровень сопротивления

Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite продемонстрировал значительный рост во вторник, прибавив 1,4% (280 пунктов) и пробив важный уровень сопротивления на отметке $19 800. Это движение подняло недельный прирост индекса до 2,6% и усилило позитивные настроения на рынке. Об этом в среду, 25 июня, пишет аналитик Traders Union Шоланке Деле.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite продемонстрировал значительный рост во вторник, прибавив 1,4% (280 пунктов) и пробив важный уровень сопротивления на отметке $19 800.

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Драйверы роста

Текущее ралли началось в начале недели после того, как индекс получил техническую поддержку около уровня $19 350. Восходящий импульс усилился благодаря улучшению глобальных настроений после новостей о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном. Ослабление геополитической напряженности традиционно способствует росту рисковых активов, в частности акций технологических компаний, которые доминируют в индексе Nasdaq.

Игнорирование «ястребиной» позиции ФРС

Интересно, что рынок продолжил рост несмотря на «ястребиный» тон главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла относительно перспектив снижения процентных ставок. Способность Nasdaq расти в таких условиях свидетельствует о прочной уверенности инвесторов в силе технологического сектора и их оптимистичных прогнозах относительно прибыли компаний, которые в настоящее время перевешивают опасения по поводу денежно-кредитной политики.

Техническая картина и ключевые уровни

С технической точки зрения, ралли во вторник остановилось у зоны сопротивления чуть ниже психологической отметки в $20 000. Эта зона сформировалась во время распродаж в феврале и теперь выступает краткосрочным барьером. В случае ее преодоления следующей целью для роста станет февральский максимум на уровне $20 110.

В то же время пробитый уровень $19 800 теперь превратился в уровень поддержки. Индикаторы импульса, такие как дневной RSI, все еще находятся на «бычьей» территории и не достигли зоны перекупленности, что оставляет пространство для дальнейшего роста.

В ожидании выступления главы ФРС

Сейчас индекс торгуется чуть ниже своего пятимесячного максимума, а трейдеры внимательно ожидают следующего выступления Джерома Пауэлла. Хотя рынок не ожидает немедленных изменений в политике, любые намеки на будущую траекторию инфляции или сроки изменения ставок могут существенно повлиять на настроения инвесторов в краткосрочной перспективе.

Что означают «ястребиная» и «голубиная» позиция центробанка

В финансовом мире для описания позиции центрального банка (например, Федеральной резервной системы США) в отношении денежно-кредитной политики часто используют термины «ястреб» и «голубь».

  • «Ястребиная» (Hawkish) позиция означает, что центробанк настроен на борьбу с инфляцией и готов для этого повышать процентные ставки или удерживать их на высоком уровне. Высокие ставки делают кредиты дороже, что «охлаждает» экономику. Такая политика обычно считается негативной для фондового рынка.
  • «Голубиная» (Dovish) позиция означает, что приоритетом центробанка является стимулирование экономического роста и занятости. Для этого он готов снижать процентные ставки, делая деньги «дешевле». Такая политика обычно является положительной для рынка акций.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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