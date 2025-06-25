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25 июня 2025, 19:33 Читати українською

Курс евро к доллару приближается к четырехлетнему максимуму

Курс евро приближается к ключевому уровню — отметке $1,20, которой европейская валюта не достигала с 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Курс евро приближается к ключевому уровню — отметке $1,20, которой европейская валюта не достигала с 2021 года.
Фото: НБУ

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После роста на 1,6% за последние три дня, евро достиг отметки в $1,1641. Это повышение связано с уменьшением геополитической напряженности и позитивными экономическими новостями из США.

Заявление о прекращении огня между Ираном и Израилем, а также осторожные замечания главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла способствовали этому.

Прогнозы аналитиков

Стратеги HSBC на прошлой неделе повысили свой прогноз по евро на конец года с $1,15 до $1,20, ожидая всеобщего ослабления доллара в ближайшие месяцы.

Аналитики Danske Bank A/S в прошлом месяце подтвердили свой 12-месячный прогноз евро на уровне $1,20, в то время как стратеги Deutsche Bank AG прогнозируют рост к этому уровню к декабрю.

Рынки ожидают более мягкой политики от ФРС

Денежные рынки прогнозируют смягчение политики Федеральной резервной системы США на 59 базисных пунктов до конца года. Для Европейского центрального банка (ЕЦБ) ожидаемое снижение — всего на 25 пунктов. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн во вторник заявил, что возврат инфляции к цели в 2% почти завершен, несмотря на определенное давление на цены.

Это подкрепило доверие инвесторов к евро. Спрос на ставки, предполагающие рост валюты, заметно вырос. Во вторник индикатор рынка опционов, показывающий преимущество таких ставок над играющими на снижение (так называемые «риск-реверсалы»), продемонстрировал один из самых больших ростов за последние три года. Это сигнализирует о возвращении оптимизма по отношению к евро после непродолжительной поддержки доллара, которую обеспечивали высокие цены на нефть.

В общем, настроения остаются положительными. По данным DTCC, более 60% опционов на евро в текущем месяце были заключены с расчетом на рост курса. Это подтверждает уверенность инвесторов в дальнейшем укреплении валюты. В среду, 25 июня, евро оставалось почти без изменений и торговалось на уровне около $1,1610.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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