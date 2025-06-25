За первые пять месяцев 2025 украинцы уже уплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Налоговой.
Налог на недвижимость: с начала года уже уплачено 4,9 млрд гривен
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Суммы налогов
Наибольшее количество налога поступило с:
- Киева — почти 990 млн грн;
- Киевской области — 497 млн грн;
- Днепропетровской — 496 млн грн;
- Одесской — 464 млн грн.
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Кто платит этот налог
Физические лица, владеющие:
- квартирами площадью более 60 кв. м;
- домами более 120 кв. м;
- или разными типами жилья (в том числе частицами), если общая площадь превышает 180 кв. м.
В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год.
Источник: Минфин
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