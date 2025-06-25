Нацкомиссия обнаружила четыре новых SCAM-проекта

Комиссия обеспечивает справедливое и честное функционирование рынка капиталов, защищая права и интересы инвесторов. Специалисты НКЦБФР активно исследуют действия на рынке, информируя о сомнительных инвестиционных проектах.

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Кого включили

BRAINVEST

ONE1PERCENTCLUB

SpiceProp

Thaurus Guru

С полным списком проектов можно ознакомиться по ссылке.

Кого исключили

Проект «Система Bitbon» общества с ограниченной ответственностью «СИМКОРД» был исключен из списка сомнительных инвестиционных проектов на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по решению суда.

Проект «Metadoro» был исключен из списка сомнительных инвестиционных проектов на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по решению суда.

Проект Gonzo Invest был исключен из списка сомнительных инвестиционных проектов на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в связи с получением ООО «ГОНЗО ИНВЕСТ» лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала — деятельности по торговле финансовыми инструментами, а именно инвестиционного консультирования.