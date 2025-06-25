Комиссия обеспечивает справедливое и честное функционирование рынка капиталов, защищая права и интересы инвесторов. Специалисты НКЦБФР активно исследуют действия на рынке, информируя о сомнительных инвестиционных проектах.
Нацкомиссия обнаружила четыре новых SCAM-проекта
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Кого включили
- BRAINVEST
- ONE1PERCENTCLUB
- SpiceProp
- Thaurus Guru
С полным списком проектов можно ознакомиться по ссылке.
Кого исключили
Проект «Система Bitbon» общества с ограниченной ответственностью «СИМКОРД» был исключен из списка сомнительных инвестиционных проектов на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по решению суда.
Проект «Metadoro» был исключен из списка сомнительных инвестиционных проектов на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по решению суда.
Проект Gonzo Invest был исключен из списка сомнительных инвестиционных проектов на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в связи с получением ООО «ГОНЗО ИНВЕСТ» лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала — деятельности по торговле финансовыми инструментами, а именно инвестиционного консультирования.
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