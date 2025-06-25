Правительство упростило получение выплат для ВПЛ, людей на временно оккупированных территориях и за рубежом. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
Пенсии в любом банке: Кабмин упростил получение выплат для ВПЛ, людей из ВОТ и за рубежом
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Что известно
Ранее пенсионеры из числа ВПЛ могли получать выплаты только через Ощадбанк. Теперь — в любом уполномоченном банке Украины.
Источник: Минфин
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