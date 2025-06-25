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25 июня 2025, 16:21 Читати українською

Канада, теоретически, может присоединиться к ЕС — Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предположила, что Канада теоретически могла бы стать членом Европейского Союза, несмотря на географическую удаленность от Европы, используя в качестве аргумента общую границу в Арктике. Об этом Каллас заявила в среду, 25 июня, во время саммита НАТО в Гааге, передает Bloomberg.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предположила, что Канада теоретически могла бы стать членом Европейского Союза, несмотря на географическую удаленность от Европы, используя в качестве аргумента общую границу в Арктике.

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Арктика как мост в Европу

Отвечая на вопросы журналистов, Кая Каллас рассказала о гипотетической дискуссии о возможном членстве Канады в ЕС.

«Вы знаете, мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. Мы рады всем друзьям, но есть небольшое препятствие, они географически не в Европе. И у них был ответ на это — Арктика. Они граничат с нами по Арктике. Так что кто знает?» — сказала Каллас.

Геополитическая основа

Эта идея обсуждается на фоне роста геополитической напряженности, в частности из-за заявлений президента США Дональда Трампа, который, как сообщалось, неоднократно выражал желание присоединить Канаду к США или кардинально изменить формат стратегического партнерства.

Из-за этого в европейских и канадских политических кругах все чаще обсуждаются альтернативные сценарии сотрудничества между Оттавой и Брюсселем, основанные на общих экономических интересах.

Может ли неевропейская страна вступить в ЕС

Согласно основополагающим документам Европейского Союза, в частности статье 49 Договора о ЕС, право подать заявку на членство имеет «любое европейское государство», которое уважает и обязуется продвигать ценности ЕС.

Ключевым здесь является слово «европейское». Хотя не существует четкого юридического определения географических границ Европы для целей расширения, этот критерий является первым формальным барьером. Например, в 1987 году была отклонена заявка Марокко, в частности, на географических основаниях. В то же время Кипр, который географически расположен в Азии, является полноправным членом ЕС.

Таким образом, любая заявка от неевропейской страны, такой как Канада, столкнулась бы с фундаментальным юридическим препятствием. Даже если бы было найдено креативное географическое обоснование (например, Арктика), вступление потребовало бы единогласного согласия всех 27 стран-членов и, вероятно, внесения изменений в сами договоры ЕС, что делает такой сценарий на практике практически невозможным.

Почему это важно

Заявление Каи Каллас не стоит воспринимать как реальное предложение членства для Канады. Это, скорее всего, тонкий дипломатический ход и политический сигнал, адресованный прежде всего Соединенным Штатам.

Таким образом глава европейской дипломатии демонстрирует Вашингтону: если политика США станет слишком непредсказуемой и враждебной по отношению к своим ближайшим союзникам, то эти союзники (в частности, Канада) будут вынуждены искать новые, даже радикальные форматы альянсов, и Европа будет готова их рассматривать. Это подчеркивает единство позиций ЕС и Канады на фоне возможной новой волны американского протекционизма.

Упоминание об Арктике также является стратегическим. Оно привлекает внимание к региону, геополитическое значение которого стремительно растет и где сотрудничество между ЕС и Канадой является критически важным.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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