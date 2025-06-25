Binance добавляет новые инструменты для прозрачности токенов

Криптовалютная биржа Binance представила два новых инструмента — Locked Addresses и Concentration Indicator. Они помогут трейдерам лучше ориентироваться в рисках, связанных с предложением токена и принимать более взвешенные инвестиционные решения при торговле криптоактивами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что нового

Locked Addresses (Заблокированные адреса) — теперь на платформе Binance отображается информация о заблокированных токенах.

Когда криптопроекты выходят на рынок, они часто блокируют часть токенов из стратегических соображений, например, чтобы стимулировать долгосрочную мотивацию команды, инвесторов или сообщества. Такие токены хранятся на заблокированных адресах и остаются недоступными до завершения определенного периода вестинга.

Теперь пользователи могут видеть, какая доля предложения заблокирована, и учитывать это при оценке объема обращения и рыночной капитализации.

Данные отображаются на вкладке «Информация» о токене при наведении на строку «Circulating Supply».

Учитываются только подтвержденные адреса по прозрачной логике вестинга.

Concentration Indicator (Индикатор концентрации) — новый индикатор, показывающий, насколько сильно токены сосредоточены в руках ограниченного круга владельцев.

Индикатор отображается в виде оценки по шкале от 0 до 100: чем выше балл, тем выше концентрация, а значит и потенциальная волатильность.

Расчет базируется как на данных Binance, так и на внешних источниках.

Новые инструменты позволяют:

точнее оценивать ликвидность и капитализацию токенов;

понимать, кто реально контролирует токен;

идентифицировать риски потенциальной манипуляции по цене.

Почему это важно

Прозрачность токенов — один из ключевых запросов среди трейдеров, особенно в условиях волатильности и непрозрачной токеномики отдельных проектов.