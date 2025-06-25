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25 июня 2025, 15:38 Читати українською

Рост спроса на внутреннем авторынке: какие подержанные авто чаще всего покупали в мае

На внутреннем рынке в течение мая 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 82 тысячи сделок купли-продажи подержанных автомобилей. Это на 7,6% больше по сравнению с апрелем 2025 года и на 49,1% меньше, чем в мае прошлого года, однако тогда еще продолжался так называемый «бум переписываний» транспорта. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

На внутреннем рынке в течение мая 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 82 тысячи сделок купли-продажи подержанных автомобилей.
Фото: freepik.com

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Какие марки чаще предпочитали украинцы

Как и в предыдущие периоды, уверенно лидирует Volkswagen, доля которого вдвое больше, чем у ближайшего конкурента — Renault. Третья ступенька пока досталась ВАЗу, от которого незначительно отстает BMW.

Самые популярные модели

В списке моделей первенство остается за Volkswagen Passat. Также высокий спрос сохранялся на Skoda Octavia и Volkswagen Golf.

Средний возраст

Средний возраст авто на вторичном рынке по итогам мая 2025 года не изменился и продолжает составлять 15,8 года.

Премиумсегмент и старейший автомобиль

В мае 2025 года на внутреннем рынке Украины новые владельцы активно искали автомобили премиумсегмента с пробегом, а также проявляли интерес к раритетным моделям.

Согласно исследованию рынка, среди автомобилей премиумкласса, нашедших своих покупателей в мае, были:

  • 1 Maybach
  • 1 Aston Martin
  • 2 Lamborghini
  • 2 Ferrari
  • 5 Rolls-Royce
  • 13 Бентли
  • 18 Maserati

Самая старая легковушка, сменившая владельца в прошлом месяце — Opel Olympia 1938 года выпуска. Это зеленое купе с 1,5-литровым двигателем.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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