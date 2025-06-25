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25 июня 2025, 15:21 Читати українською

НБУ установил для банков новый норматив — коэффициент левериджа

Национальный банк Украины установил для банков и банковских групп минимальное значение нового норматива — коэффициента левериджа — на уровне 3%. Этот шаг является частью гармонизации украинского банковского регулирования со стандартами Европейского Союза. Об этом в среду, 25 июня, сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины установил для банков и банковских групп минимальное значение нового норматива — коэффициента левериджа — на уровне 3%.

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Сроки и условия внедрения

Решение об установлении 3%-го минимального значения было принято по результатам тестовых расчетов, которые украинские банки проводили с апреля текущего года.

Соблюдение нового норматива станет обязательным для банков с 1 сентября 2025 года, а для банковских групп — с 1 апреля 2026 года.

Чтобы обеспечить плавную адаптацию банковского сектора к новым требованиям, Национальный банк продлил тестовый период для расчета коэффициента еще на один месяц, до конца августа 2025 года.

Внедрение этого норматива, как ожидается, будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой устойчивости украинских банков и повысит уровень соответствия отечественных регуляторных правил нормам ЕС.

В случае установления минимального значения коэффициента левериджа на уровне 3%, он будет ограничительным для около 40% украинских банков.

Что такое коэффициент левериджа

Коэффициент левериджа (Leverage Ratio) — это регуляторный показатель, который измеряет капитал банка по отношению к его совокупным активам, без взвешивания этих активов на риск.

Это его главное отличие от традиционных нормативов достаточности капитала (таких как Н2), которые учитывают уровень риска каждого актива (например, кредиты предприятиям считаются более рискованными, чем государственные облигации). Коэффициент левериджа является более простым и более консервативным инструментом. Он действует как «предохранитель» и не позволяет банкам чрезмерно наращивать объем активов (то есть брать на себя слишком много долга), даже если эти активы формально считаются низкорисковыми. Этот норматив является важной частью международных стандартов банковского регулирования, известных как Базель III.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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