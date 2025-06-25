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25 июня 2025, 14:59 Читати українською

Штрафов от ТЦК стало больше. Кто чаще всего их получает и где

Более 28 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. С апреля штрафов увеличилось на 11 тысяч. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Более 28 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года.
Фото: komersant.info

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Подробности

28 212 производств за нарушение правил военного учета уже открыли ТЦК в 2025 году. С начала апреля штрафов увеличилось на 11,2 тысячи. Ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств. Рекордным стал апрель 2025 года — 5 682 штрафа. Только каждое пятое производство было закрыто в этом году.

Кто чаще всего получает

Новый рекорд поставил Черниговский районный ТЦК, открыв 8 дел против одного мужчины — 5 за апрель, еще 3 — в начале июня.

Стоит отметить, что почти все производства касаются мужчин: на данный момент на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Чаще ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — в 82%.

Регионы-лидеры

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев — 3 835 производств с начала года. Следуют Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области. Всего девять регионов уже имеют более тысячи дел. В Киеве самым активным стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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