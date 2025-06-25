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25 июня 2025, 12:32 Читати українською

Биткоин восстанавливается, но низкий объем торгов вызывает беспокойство — аналитик

Цена биткоина продолжила свое восстановление в среду, достигнув восьмидневного максимума около $107 000. Ралли, начавшееся в начале недели на фоне новостей о прекращении огня между Израилем и Ираном, подняло цену криптовалюты более чем на 6%. Однако аналитики указывают на ряд тревожных сигналов, в частности на низкий объем торгов. Об этом в среду, 25 июня, пишет аналитик Traders Union Шоланке Деле.

Цена биткоина продолжила свое восстановление в среду, достигнув восьмидневного максимума около $107 000.

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Положительные технические сигналы

С технической точки зрения, последние движения цены имеют несколько положительных признаков. После отскока от психологического уровня ниже $100 000, биткоин вошел в верхнюю половину своего текущего нисходящего канала, в котором он торгуется с мая.

Динамика цены BTC (апрель — июнь 2025 года). Источник: TradingView

Кроме того, важный индикатор импульса, индекс относительной силы (RSI), пересек отметку, отделяющую «медвежью» территорию от «бычьей». Это свидетельствует об усилении восходящего импульса и увеличивает шансы на дальнейший рост.

Низкий объем и нейтральные настроения

В то же время ключевую озабоченность вызывает объем торгов. На крупных биржах, таких как Binance, текущее ралли сопровождается снижением торговой активности. Это сдерживает энтузиазм аналитиков, поскольку может свидетельствовать об отсутствии сильной уверенности среди покупателей.

Приглушенная активность совпадает с нейтральным показателем «Индекса страха и жадности». Это указывает на то, что трейдеры все еще с осторожностью относятся к новостям о перемирии на Ближнем Востоке, надежность которого остается под вопросом.

Ключевые уровни и прогноз

В настоящее время цена биткоина столкнулась с сильным сопротивлением вблизи $107 000. Если покупателям удастся преодолеть эту зону, следующей целью может стать верхняя граница нисходящего канала, находящаяся чуть ниже отметки $109 000.

В случае неудачи ближайшая поддержка располагается на уровне 20-дневной экспоненциальной скользящей средней в районе $105 000. Удержание этого уровня может сохранить текущий восходящий импульс. В целом, хотя импульс сместился вверх, для устойчивого прорыва рынка необходимо подтверждение в виде роста объемов торгов.

Почему объем торгов является критически важным индикатором

Объем торгов — это общее количество монет или контрактов определенного актива, которыми торговали за определенный период. Это один из важнейших индикаторов в техническом анализе, поскольку он показывает уровень активности и «энергии» рынка. Объем используется для подтверждения силы или слабости ценового тренда.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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