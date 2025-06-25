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25 июня 2025, 13:52 Читати українською

Model Y не спасает: продажи Tesla в Европе снизились почти на треть

Продажи Tesla в Европе упали на 27,9% в мае по сравнению с прошлым годом даже несмотря на то, что продажи полностью электрических транспортных средств в регионе выросли на 27,2%, при этом обновленная Model Y от американского производителя электромобилей еще не демонстрирует признаков возрождения успеха бренда. Об этом пишет Reuters.

Продажи Tesla в Европе упали на 27,9% в мае по сравнению с прошлым годом даже несмотря на то, что продажи полностью электрических транспортных средств в регионе выросли на 27,2%, при этом обновленная Model Y от американского производителя электромобилей еще не демонстрирует признаков возрождения успеха бренда.
Фото: depositphotos

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По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), общий объем продаж автомобилей в Европе вырос на 1,9%, причем наибольший рост наблюдался за счет гибридов с подзарядкой от сети и автомобилей, работающих на альтернативном топливе.

Падение продаж Tesla

Европейские продажи Tesla падают уже пять месяцев подряд, поскольку клиенты переходят на более дешевые китайские электромобили, а в некоторых случаях протестуют против политики генерального директора Tesla Илона Маска.

Доля Tesla на европейском рынке в мае упала лишь до 1,2% с 1,8% год назад.

Обновленная модель Y стремится обновить устаревший модельный ряд компании, поскольку традиционные автопроизводители и китайские конкуренты быстро запускают электромобили на фоне торговой напряженности.

Китайские производители сохранили свой сильный рост в Европе в прошлом месяце, несмотря на тарифы ЕС на китайские электромобили, продав 65 808 автомобилей и удвоив свою долю рынка до 5,9%, согласно отдельным данным, опубликованным во вторник компанией Jato Dynamics.

В мае BYD зарегистрировала почти столько же автомобилей, сколько и Tesla после того, как в апреле превзошла ее по продажам.

Цифры

Продажи новых автомобилей в мае в Европейском Союзе, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли выросли до 1,11 миллиона единиц после падения на 0,3% в апреле, свидетельствуют данные ACEA.

Регистрации в китайской государственной компании SAIC Motor и немецкой BMW выросли на 22,5% и 5,6% соответственно, в то время как у японской Mazda они упали на 23%.

Только в ЕС общий объем продаж автомобилей с начала года упал на 0,6%. Это происходит, несмотря на рост спроса на электромобили, при этом регистрация автомобилей с аккумуляторной батареей (BEV), гибридных автомобилей с подзарядкой от сети (PHEV) и гибридно-электрических автомобилей (HEV) выросла на 26,1%, 15% и 19,8% соответственно.

В мае продажи электромобилей с подзаряженным двигателем (BEV), гибридных электромобилей (HEV) и зарядных устройств (PHEV) в ЕС составили 58,9% от общего числа регистраций легковых автомобилей по сравнению с 48,9% в мае 2024 года.

Среди крупнейших рынков ЕС продажи новых автомобилей в Испании и Германии выросли на 18,6% и 1,2% соответственно, в то время как во Франции и Италии они упали на 12,3% и 0,1%.

В Великобритании количество регистраций выросло на 1,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gorobezus
gorobezus
25 июня 2025, 14:11
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Время сливать акции Tesla, у кого они есть. Из законодателей моды Tesla скоро станет одной из многих, а значит посыпется капитализация построенная на хайпе.
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