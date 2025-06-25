Рынок новых авто в ЕС буксует: продажи ниже, чем в прошлом.

В прошлом месяце количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось на 1,6% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Укравтопром.

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По данным АСЕА, в мае 2025 года на рынках ЕС было реализовано 926 582 новых авто. Негативную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как бензиновые и дизельные автомобили. Наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей в ЕС охватили гибриды (HEV) — 34%.

Какие авто выбирают в Европе

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV) — 315 597 ед. (+16%);

Бензиновые авто — 263953 ед. (-19%);

Электромобили (BEV) — 142776 ед. (+25%);

Плагин-гибриды (PHEV) — 87 301 ед. (+47%);

Дизельные — 85 698 ед. (-28%);

Остальные — 31257 (+34%).