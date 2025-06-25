В прошлом месяце количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось на 1,6% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Укравтопром.
Рынок новых авто в ЕС буксует: продажи ниже, чем в прошлом.
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По данным АСЕА, в мае 2025 года на рынках ЕС было реализовано 926 582 новых авто. Негативную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как бензиновые и дизельные автомобили. Наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей в ЕС охватили гибриды (HEV) — 34%.
Какие авто выбирают в Европе
Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- Гибриды (HEV) — 315 597 ед. (+16%);
- Бензиновые авто — 263953 ед. (-19%);
- Электромобили (BEV) — 142776 ед. (+25%);
- Плагин-гибриды (PHEV) — 87 301 ед. (+47%);
- Дизельные — 85 698 ед. (-28%);
- Остальные — 31257 (+34%).
С начала года в странах ЕС было зарегистрировано почти 4,6 млн новых авто, что на 0,6% меньше, чем в прошлом.
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Источник: Минфин
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