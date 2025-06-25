ЕС готовит ответ на случай сохранения 10% пошлин со стороны США

Европейский Союз готовится к принятию контрмер, если Соединенные Штаты будут настаивать на сохранении 10%-й базовой пошлины на европейские товары после завершения текущих торговых переговоров. ЕС стремится заключить соглашение до 9 июля 2025 года, ведь в противном случае пошлины на значительную часть европейского экспорта в США могут вырасти до 50%. Об этом в среду, 25 июня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

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Угроза асимметричного соглашения

В настоящее время американские пошлины охватывают европейский экспорт на сумму около €380 млрд, что составляет примерно 70% от всех поставок блока в США. В ЕС опасаются, что Вашингтон стремится заключить «асимметричное» соглашение, сохранив за собой преимущества в виде 10%-х пошлин.

«Если США будут настаивать на асимметричном соглашении, в частности сохранять 10% пошлины, мы будем вынуждены принять меры для восстановления баланса в ключевых секторах», — заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне.

Его слова подтвердил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович: «Я понимаю, что США рассматривают 10% пошлины как базовую ставку. Мы готовим меры для защиты европейского бизнеса и работников, если справедливого соглашения не будет достигнуто».

Нереалистичные требования США

По информации Bloomberg, на прошлой неделе Европейская комиссия проинформировала страны-члены, что США выдвигают условия, которые могут привести к несправедливым торговым соглашениям. Среди таких требований в ЕС называют ограничения на экспорт рыбы, которые могут противоречить нормам Всемирной торговой организации, односторонние таможенные барьеры и нереалистичные требования по экономической безопасности.

Пример Великобритании и уязвимость авиации

Опасения европейских политиков подкрепляются недавним прецедентом. Торговое соглашение между Великобританией и США, заключенное в мае, также оставило в силе 10%-вые пошлины на большую часть британского экспорта.

Одним из наиболее уязвимых для такой политики секторов является гражданская авиация. Еврокомиссар Сежурне подчеркнул, что дополнительная 10%-ная пошлина значительно ослабляет конкурентоспособность европейского авиапроизводителя Airbus в его борьбе с американским конкурентом Boeing.

Почему это важно

Эта новость свидетельствует о серьезном риске развертывания полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономическими блоками мира — США и ЕС. Речь идет о фундаментальном расхождении в подходах: ЕС стремится к соглашениям, основанным на многосторонних правилах, тогда как администрация Трампа отдает предпочтение протекционизму и использованию пошлин как инструмента давления.

Готовность Евросоюза к введению контрмер является сигналом для Вашингтона, что Брюссель не согласится на невыгодные условия. Это попытка усилить свои переговорные позиции, показав, что односторонние действия США будут иметь экономические последствия. Потенциальная торговая война между США и ЕС может вызвать глобальную экономическую неопределенность, ударить по инфляции по обе стороны Атлантики и нарушить работу тысяч компаний, чьи цепочки поставок зависят от трансатлантической торговли.