Спрос на валюту растет: Сколько банки ввезли долларов и евро в мае

Объем наличной иностранной валюты , которую банки ввезли в Украину в мае 2025 года, составил $778 млн. Это на 38% больше, чем в апреле ($564 млн). Об этом пишет РБК-Украина.

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Сколько ввезены валюты

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на $457 млн, что на 52% больше, чем в апреле ($300 млн).

Кроме того, банки ввезли наличные евро на $318 млн, что на 22% больше, чем в апреле.

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2025 года, составил $778 млн. Это на 38% больше, чем в апреле ($564 млн).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на $457 млн, что на 52% больше, чем в апреле ($300 млн).

Кроме того, банки ввезли наличные евро на $318 млн, что на 22% больше, чем в апреле.

При этом банки вывезли наличную валюту на $324 млн.