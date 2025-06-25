Турция ужесточает правила вывода криптовалют: что нового на рынке

Турция ужесточает правила вывода криптовалют

Министерство казначейства и финансов Турции готовится к внедрению новых шагов по предотвращению отмывания денег, полученных по незаконной деятельности (AML) — в том числе по ставкам и мошенническим схемам — через операции с криптовалютами. Об этом сообщает государственное информационное агентство страны Anadolu.

Согласно ему, правительство планирует усилить контроль за операциями, совершаемыми криптовалютными сервис-провайдерами.

В частности, обязать платформы получать информацию о происхождении средств и целях переводов.

Чтобы ограничить злоупотребление выводом криптовалют, не подпадающего под правило Travel Rule (об обмене идентификационной информацией об отправителе и получателе), вводятся временные ограничения:

по меньшей мере, через 48 часов после покупки, обмена или внесения активов;

для первого вывода из кошелька — не ранее чем через 72 часа.

Чтобы предотвратить быстрое выведение сомнительных средств, устанавливаются ограничения на переводы стейблкоинов, а именно:

дневной предел: $3000;

месячный предел: $50 000.

Однако компании, полностью соблюдающие требования Travel Rule (включая передачу имени, фамилии, адреса, места и даты рождения обеих сторон), смогут удвоить эти лимиты.

Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что цель этих мер — защитить финансовую систему, не ограничивая при этом легитимную деятельность в сфере криптовалют.

Он также напомнил, что криптовалютные платформы, которые не будут соблюдать новые требования, могут столкнуться с административными, финансовыми или даже юридическими санкциями, включая аннулирование лицензии.

Финансовое агентство Японии предложило признать криптоактивы финансовыми продуктами

Финансовое агентство Японии (FSA) представило инициативу по изменению правового статуса криптовалют, которая может открыть путь к запуску биржевых криптофондов (ETF) и введению фиксированного налога на прибыль в размере 20%.

Согласно предложению, криптовалюты должны быть признаны финансовыми продуктами в соответствии с законом «О финансовых инструментах и биржах» — нормативным актом, регулирующим деятельность с ценными бумагами и традиционными финансовыми инструментами.

Эта реформа означает переход от действующей прогрессивной налоговой шкалы, которая предусматривает налог до 55% на доходы от криптоактивов, к единому фиксированному налогу в 20%, аналогичному применимому к прибыли от торговли акциями.

Этот шаг является частью более широкой стратегии правительства Японии под названием «Новый капитализм», целью которой является сделать страну экономикой, ориентированной на инвестиции.

FSA отметило, что на январь 2025 года в стране было зарегистрировано более 12 млн активных криптоаккаунтов, а объем активов, размещенных на платформах, превысил 5 трлн иен (около $34 млрд).

В документе также отмечается, что участие японцев в крипторынке уже превысило привлечение к некоторым традиционным инструментам, таким как торговля на валютном рынке или облигации, особенно среди технически подкованных розничных инвесторов.

Предложение FSA также является ответом на растущий институциональный интерес к криптоактивам в мире. Согласно приведенным данным, более 1200 финансовых учреждений, включая пенсионные фонды США и Goldman Sachs, уже инвестируют в биржевые фонды на основе биткоина в США.

Регулятор заявил, что намерен содействовать подобному развитию рынка в Японии, в частности, в контексте глобального расширения фондов, ориентированных на цифровые активы.

Спотовые биткоин — и Ethereum-ETF зафиксировали чистый приток в $659,8 млн

Во вторник, 24 июня, сегмент спотовых фондов США на базе биткоина и Ethereum получил чистый приток в $659,8 млн. Основная часть капитала поступила в инвестиционные продукты на базе первой криптовалюты — $588,6 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

Лидером по финансовым вливаниям стал биржевой фонд от компании BlackRock (IBIT). Этот спотовый биткоин-ETF получил $436,2 млн. Размер средств под управлением (AUM) фонда составляет $72,77 млрд.

На второй позиции по приливу находится инвестиционный продукт от фирмы Fidelity Investments. Фонд под тикером FBTC зафиксировал поступление $85,2 млн, а его AUM держится на уровне $20,93 млрд.

На третьем месте за полученным капиталом расположился спотовый биткоин-ETF от компаний Ark Invest и 21Shares. Этот продукт получил $43,9 млн. Размер средств под управлением фонда составляет $4,72 млрд.

Кроме того, притоком средств также отметились биржевые фонды следующих компаний:

Bitwise Asset Management (BITB) — $9,8 млн;

Grayscale Investments (BTC) — $7,5 млн;

VanEck (HODL) — $5,97 млн.

Остальные шесть инвестиционных фондов из этого класса не демонстрировали движения средств за минувшие сутки.

В сегменте спотовых Ethereum-ETF зафиксирован чистый приток в $71,2 млн. Здесь единственным фондом, зафиксировавшим приток средств, стал продукт от BlackRock.

Кроме того, один продукт отметился оттоком капитала в этом сегменте — спотовый ETF от Fidelity Фонд под тикером FETH лишился $26,7 млн.

Оставшиеся семь спотовых Ethereum-ETF завершили предыдущий торговый день с нулевыми показателями притока/отлива.

Green Minerals привлечет с партнерами $1,2 млрд для биткоин-казначейской политики

Норвежская компания по добыче ресурсов Green Minerals объявила о внедрении биткоин-казначейской стратегии как часть своей более широкой блокчейн-инициативы.

Компания планирует вместе с партнерами привлечь до $1,2 млрд. финансирования. Эта цель является частью первой программы HEDSM, которую запустят в рамках инициативы Partnership for Responsible Production.

«В нынешнюю эпоху значительного монетарного расширения сохранение крепкого баланса важнее, чем когда-либо», — отметил исполнительный глава компании Столе Родал.

Согласно ему, «децентрализованная, неинфляционная природа биткоина» делает его привлекательной альтернативой для сохранения капитала в условиях валютной девальвации.

Так компания стремится диверсифицировать свои резервы, отходя от традиционных фиатных валют, которые, по словам руководства, уязвимы к инфляции и геополитической нестабильности.

Green Minerals подчеркнула, что основная стратегия компании остается неизменной, а использование первой криптовалюты призвано поддержать долгосрочные производственные планы, в том числе приобретение дорогостоящего оборудования.

В компании заявили, что воплощение биткоин-программы будет сопровождаться прозрачной и безопасной системой учета и отчетности с фокусом на профессиональную экспертизу в сфере актива.

Среди инноваций — новый показатель биткоина на акцию (BTC/share), который позволит акционерам четко оценивать долю цифровых активов, приходящуюся на каждую акцию компании.

Кроме финансовой составляющей, Green Minerals видит в блокчейне ключевой инструмент для повышения прозрачности в цепи снабжения, сертификации происхождения минералов и оптимизации операционной эффективности.

Компания планирует внедрять блокчейн по всей производственной сети, чтобы отвечать требованиям будущего регулирования и сохранять конкурентное преимущество.

Первые приобретения биткоина ожидаются уже в ближайшие дни.