Украинские банки стали более устойчивыми, чем до полномасштабной войны — исследование

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, банковский сектор Украины не только продемонстрировал устойчивость, но и существенно укрепил свои позиции, увеличив запас капитала и приблизившись к европейским стандартам. Об этом в среду, 25 июня, сообщает Центр экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс».

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Как отмечают аналитики, финансовая система Украины не только выдержала первые удары войны, но и продолжает активно совершенствоваться.

«Капитал банков вырос и имеет значительный запас, что позволяет покрывать основные риски даже в условиях военных действий», — объясняет Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента «Финансового пульса».

По данным НБУ на 1 июня 2025 года, показатели достаточности капитала значительно превышают минимально установленные нормы. Например, норматив достаточности регулятивного капитала составляет 15,49% при необходимом минимуме в 9,25%. Эксперт подчеркивает, что банковская система сохранила значительный запас прочности даже после ретроспективного повышения государством налога на прибыль до 50%.