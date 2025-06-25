Курс валют: евро продолжает расти, доллар дешевеет

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 5 копеек. Евро в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже — на 13 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро прибавил в покупке и продаже 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,10 грн. Евро покупают за 48,15 грн, а продают за 49,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,70−41,77, евро — 48,63−48,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,73−41,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,44−48,46 грн/евро.

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