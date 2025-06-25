За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1014650 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 июня: 950 российских оккупантов и 131 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1014650 (+950) человек
- танков — 10967 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22885 (+6) ед
- артиллерийских систем — 29569 (+58) ед
- РСЗО — 1425 (+1) ед
- средства ПВО — 1188 (+0) ед
- самолетов — 416 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42046 (+131)
- крылатые ракеты — 3388 (+0)
- корабли / катера — 28 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53084 (+123) ед
- специальная техника — 3920 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии