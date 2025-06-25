За четыре месяца украинцы зарегистрировали более 10 тысяч ФЛП в Польше

В Польше растет процент бизнеса, который начинают иностранцы. С января по апрель 2025 года иностранцы создали в Польше 13,7 тысяч ФОП. Среди них преобладают украинцы, сообщает Вiznes.Іnteria.

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Бизнес в Польше

По подсчетам Польского экономического института (PIE), почти 80% активного бизнеса, зарегистрированного иностранцами в Польше с января по конец апреля 2025 года, руководят граждане Украины, а 7% СПД — предприниматели с белорусским гражданством.

Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связано со строительством, 15% оказывают услуги в сфере телекоммуникаций и информационных услуг, а 11% занимаются другой деятельностью в сфере услуг.

В прошлом году доминировали информационно-коммуникационные услуги (23%), строительство (19%) и другие виды деятельности в сфере услуг (10%).

В I квартале 2025 года на социальное страхование в Польше зарегистрировалось более 1,21 миллиона иностранцев. Наибольшей группой по-прежнему являются украинцы, хотя хватает также белорусов и представителей других наций.

«Среди всех лиц, зарегистрированных на социальное страхование, 7,4% имели иностранное гражданство. К концу марта этого года в Заведении социального страхования было зарегистрировано более 1,2 млн иностранцев, что на 6,3% больше, чем к концу марта 2024 года», — сообщает Заведение социального страхования (ZUS) в своем отчете за первый квартал 2025 года.

К концу первого квартала 2025 года количество украинцев, работавших в Польше, достигло 798 тыс., что составило 65,9% всех иностранцев, зарегистрированных в ZUS, и 4,9% всех застрахованных лиц.