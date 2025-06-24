К закрытию межбанка, 24 июня, курс доллара упал на 18 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 27 копеек в покупке и на 28 копеек в продаже.
Курс валют: доллар и евро пошли вниз на межбанке
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Открытие 24 июня
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Закрытие 24 июня
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Изменения
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41,91/41,94
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41,73/41,76
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18 /18
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48,64/48,66
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48,37/48,38
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27/28
Средний курс на наличном рынке: 41,60−42,15 грн/доллар. 48,10−48,87 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,72−41,80, евро — 48,60−48,77 грн.
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Источник: Минфин
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