Количество украинских беженцев, получивших временную защиту в ЕС, уменьшается

Количество людей, покинувших Украину и получивших временную защиту в Европейском Союзе, постепенно сокращается. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Украинские беженцы

В 2024 году временную защиту получили 780 280 украинцев, что на 26,1% меньше по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составил 1 056 010 человек.

Тенденция к уменьшению сохранилась и в начале 2025 г.: в первом квартале было зарегистрировано 136 113 новых решений о временной защите в ЕС. Это на 30,9% меньше, чем в I квартале 2024 года.

По данным Евростата, на 30 апреля этого года 4,26 миллиона беженцев из Украины имели статус временной защиты в странах Европейского Союза. За апрель их количество выросло незначительно — менее чем на 0,5 тысяч человек.

Беженцы из других стран

Также отмечается, что в течение первого квартала 2025 года в ЕС было зарегистрировано 183 809 заявителей, впервые обратившихся за убежищем, и 136 113 новых решений по временной защите. По сравнению с первым кварталом 2024 года это соответствует уменьшению на 23,5% и 30,9% соответственно.

Наивысшее соотношение количества искателей убежища на 1000 человек было зафиксировано на Кипре (7,2), Греции (6,6) и Ирландии и Испании (по 3,4). Высокие соотношения количества людей, которым предоставлена временная защита, на тысячу человек были зафиксированы в Чехии (7,1), Словакии (4,8) и Польше (4,5).

В 2024 году сирийцы были крупнейшей группой людей, искавших убежища в ЕС (148 185 заявителей, впервые обратившихся за убежищем, 16,2% от общего количества в ЕС). Далее следовали граждане Венесуэлы (72790, 8,0%), Афганистана (72240, 7,9%), Колумбии (50320, 5,5%) и Турции (46840, 5,1%).

Среди 24 стран с наибольшим числом граждан, впервые обратившихся за убежищем в 2024 году, из более 10 000 заявителей уровень признания заявлений в первой инстанции колебался от 7,0% (Колумбия) до 91,5% (Сирия).

Кроме Колумбии, уровень признания заявлений в первой инстанции был ниже 20% для граждан Грузии, Марокко, Египта, Туниса, Сенегала, Перу, Бангладеш и Турции.

Для граждан Палестины, Венесуэлы, Мали, Украины, Эритреи, Афганистана и Сомали он был выше среднего показателя (51,4%).