В США запретили WhatsApp на устройствах Конгресса

В Конгрессе США решили запретить использование WhatsApp на рабочих устройствах из-за опасений по поводу конфиденциальности данных пользователей. Об этом пишет Financial Times.

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Какая причина запрета

Палата представителей США официально предупредила своих сотрудников о запрещении использования мессенджера WhatsApp компании Meta на рабочих устройствах.

В поступившей 23 июня служебной записке мессенджер признан «высококорректированным приложением» ввиду рисков для безопасности и конфиденциальности.

Согласно документу, с 30 июня работникам Конгресса запрещено загружать WhatsApp на мобильные телефоны и ноутбуки, принадлежащие Палате представителей. Тем, у кого мессенджер уже установлен, приказано удалить его.

Причинами такого решения названо отсутствие прозрачности в защите данных, недостаток шифрования хранящихся данных, а также возможные угрозы безопасности. Meta не согласилась с этими утверждениями, заявив, что все сообщения WhatsApp зашифрованы по умолчанию, а уровень безопасности платформы выше, чем у большинства конкурентов.

Какие программы разрешено

В списке разрешенных программ для служебного использования остаются Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime и Amazon Wickr.